Gottesdienst am Kirchberghäuschen

Bensheim.Die evangelische Michaelsgemeinde Bensheim lädt auch in diesem Jahr zum Gottesdienst an Christi Himmelfahrt (21. Mai) am Kirchberghäuschen ein. Der Gottesdienst unter freiem Himmel hoch über den Dächern Bensheims beginnt um 10 Uhr. Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.

Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und beim Betreten und Verlassen des Geländes anzulegen. Es werden die zur Zeit üblichen Anwesenheitslisten geführt.

Bei Regen findet der Gottesdienst in der Michaelskirche statt. red

