Gottesdienst am Palmsonntag

Bensheim.Für Sonntag (14.) um 10 Uhr lädt die Evangelische Stephanusgemeinde zum Gottesdienst für Groß und Klein ein. Am Palmsonntag – am Anfang der Karwoche – wird Jesu Einzug in Jerusalem gefeiert. „Jesus kommt zu den Menschen und wird wie ein König begrüßt. Die Menschen jubeln und schwingen Palmzweige“, heißt es in der Ankündigung.

In diesen Jubel möchte der Gottesdienst mit einstimmen und Jesu Ankunft in Jerusalem, sein Ankommen bei allen Menschen neu erzählen. Der Erwachsenenflötenkreis wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. Nach dem Gottesdienst sind Besucher zu Getränken, Keksen und zum Gespräch eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.04.2019