Gottesdienst an den Feiertagen

Bensheim.Die evangelische Kirchengemeinde Auerbach und Hochstädten lädt an Heiligabend (24. Dezember) um 15 Uhr zum Familiengottesdienst mit Schattenspiel in die Bergkirche ein. Um 17 Uhr findet die Christvesper und um 23 Uhr die Christmette jeweils mit Kammermusik statt.

Am ersten Weihnachtstag wird der Gottesdienst mit Abendmahl um 9 Uhr im Hochstädter Haus und um 10 Uhr in der Bergkirche gehalten. Der Kirchenchor wird in Auerbach für musikalische Akzente sorgen, und in Hochstädten gibt es eine Gesangsdarbietung. Der Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag findet ebenfalls um 10 Uhr in der Bergkirche statt und wird musikalisch umrahmt vom Flötenkreis.

Abendmahl an Silvester

Beim Sonntagsgottesdienst am 29. Dezember um 10 Uhr werden gemeinsam neue Weihnachtslieder gesungen. Bereits jetzt wird zudem auf den Altjahresabend-Gottesdienst mit Abendmahl am 31. Dezember um 18 Uhr in der Bergkirche hingewiesen.

Am Montag, 1. Januar, wird zum ökumenischen Neujahrsgottesdienst um 17 Uhr in die katholische Kirche Sankt Georg eingeladen.

Nach den guten Erfahrungen in den letzten Jahren finden auch 2020 alle Sonntagsgottesdienste im Januar und Februar wieder im auch für Ältere und Gehbehinderte leicht zugänglichen, Gemeindezentrum, Bachgasse 39, statt. red

