Gottesdienst auf der Picknickdecke

Bensheim.Verzicht auf gemeinsames Singen und Abstand halten – das war und ist für viele Gläubige nur schwer auszuhalten und wie vieles andere stellt auch die Durchführung von Gottesdiensten in Zeiten von Corona eine große Herausforderung dar.

Ganz besonders gilt dies für Gottesdienste für und mit Kindern, in denen Singen und gemeinschaftliche Aktionen tragende Elemente sind. Bereits zu Beginn der Coronakrise hat die Familienkirche der drei katholischen Kirchengemeinden Bensheims daher begonnen, wöchentlich Anregungen für die Feier von Gottesdiensten Zuhause anzubieten.

Verbunden gefühlt

Für viele Familien war es eine neue und bereichernde Erfahrung den Glauben auf diese Weise zu leben und im eigenen Wohnzimmer eine „Kirche im Kleinen“ zu sein. Beim Lesen oder Hören der Frohen Botschaft oder beim Beten des Vater Unsers hat man sich so mit vielen Menschen in Bensheim, aber auch weltweit verbunden gefühlt.

Seit es wieder möglich ist, Gottesdienste gemeinsam zu feiern, haben sich die Verantwortlichen in den verschiedenen Gemeinden ebenfalls sehr kreativ gezeigt, dies unter den geltenden Vorgaben möglich zu machen: So wurden in der Kirche Sankt Laurentius einige Bankreihen entfernt, um kindgerechte Gottesdienste feiern zu können.

Statt gemeinsamem Gesang bereichern nun Musikgruppen in verschiedenen Besetzungen die Gottesdienste. Für die Kinder gibt es als Alternative zum Singen Rhythmusinstrumente und Bewegungen zu den Liedern. Zahlreiche Gottesdienste haben draußen stattgefunden, wo bei entsprechendem Abstand auch gemeinsam gesungen werden kann. Vor allem die an die Kirchen angrenzenden Pfarrwiesen haben sich als neue Gottesdienstorte etabliert.

Ein ganz besonderer Ort wurde für den nächsten Gottesdienst der Familienkirche ausgewählt: Der Picknickdecken-Gottesdienst findet am 16. August, dem letzten Feriensonntag, anlässlich des Festes Mariä Himmelfahrt im Garten des Hospizes statt. Die Familien und alle Interessierten sind eingeladen, dazu wieder ihre Picknickdecken auszubreiten – so wie es bereits beim Pfingstgottesdienst an der Bleiche schon erfolgreich getestet wurde.

Lagerfeuer auf der Pfarrwiese

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl finden am 16. August zwei Gottesdienste statt: um 11 Uhr und um 17 Uhr. Bei Regen werden diese in Sankt Laurentius (11 Uhr) bzw. in Sankt Georg (17 Uhr) gefeiert. Bereits zwei Wochen später, am Samstag, 29. August, lädt die Familienkirche um 18 Uhr zu einem Gottesdienst am Lagerfeuer auf der Pfarrwiese neben der Kirche Sankt Laurentius ein. Dieser Gottesdienst entfällt bei Regen.

Aufgrund der weiterhin geltenden Corona- Bestimmungen ist zu allen Gottesdiensten eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail über das jeweilige Pfarrbüro nötig. red

