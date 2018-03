Anzeige

Bensheim.„Dem Tod ins Gesicht schauen“: Unter diesem Motto lädt die Stadtkirchengemeinde Sankt Georg für Karfreitag (30.) um 21 Uhr zu einem einstündigen Gottesdienst der anderen und neuen Art ein.

Dem Tod ins Gesicht schauen möchten die Wenigsten, doch bewirkt die Auseinandersetzung mit dem eigenen konkreten Sterben meist nur am Anfang große Angst und Unbehagen, mit der Zeit verleiht sie unserem Leben eher Tiefgang und Qualität, schreibt Pfarrer Thomas Catta.

Aus der Angst in die Hoffnung

Wer möchte schon direkt unter dem Kreuz stehen und dem toten Jesus ins Gesicht sehen? „Doch dürfen wir es an Karfreitag wagen, uns dem Kreuz mit all seiner Brutalität anzunähern, um aus der Angst in die Hoffnung zu finden, aus der Verzweiflung in die Zuversicht“, so der Stadtpfarrer.