Gottesdienst der Bergsträßer Freikirchen

Bensheim.Über 450 Gäste kamen zu dem Gottesdienst, den fünf Bergsträßer Freikirchen am vergangenen Sonntag in der AKG-Mensa in Bensheim feierten. In seinem Grußwort ging Landrat Christian Engelhardt auf die hervorragenden Lebensverhältnisse ein, in denen wir heute zu Hause sind, die uns alleine aber oftmals nicht die letzte Zufriedenheit schenken.

Ein Projektchor von 60 Sängern stimmte auf das Weihnachtsfest ein und prägte die 90-minütige Feier durch variantenreiche Darbietungen von Liedern wie „Herbei, oh Ihre Gläubigen“ und weniger bekannten Weihnachtsliedern wie „Sternenglanz erhellt die Nacht“.

Jerome Rasiah (Bild) führte in seiner kurzweiligen Predigt aus, dass das Weihnachtsfest nicht „alt geworden“ ist, sondern jedem Menschen einen persönlichen Zugang zur göttlichen Freude ermöglicht – denn Jesus Christus ist der Grund unserer Freude. Das Programm war musikalisch vielfältig, als es dann daran ging mit allen Besuchern die „Mutter aller Weihnachtslieder“ zu singen, klang es „Stille Nacht, Heilige Nacht“ durch die AKG-Mensa. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018