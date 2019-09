Bensheim.Der Einladung der Pfarrei Sankt Georg zum Gottesdienst für Frischgetaufte sind auch in diesem Jahr viele Familien gefolgt, deren Kinder in den vergangenen drei Jahren in Sankt Georg getauft wurden.

Mit viel Freunde, viel Musik und Aktionen waren am Sonntag Kinder und Erwachsene dabei, die Schöpfungsgeschichte zu hören, die Erde als blauen Planeten, als Wunder Gottes zu erleben.

Nach der Feier im Altarraum der Stadtkirche in Bensheim trafen sich die Familien zum frohen Austausch im Pfarrzentrum. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.10.2019