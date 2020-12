Gottesdienst im Pfarrgarten

Bensheim.In diesem Jahr war an Weihnachten auch in den Kirchen alles anders. Wer an den Gottesdiensten der evangelischen Michaelsgemeinde an Weihnachten teilnehmen wollte, der musste sich wegen der Corona-Pandemie und der damit verbunden Vorschriften rechtzeitig anmelden. Parallel wurden an Heiligabend in diesem Jahr in der Kirche an der Darmstädter Straße und im Pfarrgarten an der Hemsbergstraße Gottesdienste gefeiert. Sogar im Internet waren Gottesdienste in Zusammenarbeit mit dem Varieté Pegasus zu sehen.

Unser Bild entstand im Pfarrgarten, wo Pfarrer Stefan Kunz an Heiligabend viele Gläubige begrüßen konnte. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020