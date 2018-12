Gottesdienst im Schafstall in Zell

Gronau/Zell.Die Evangelische Kirchengemeinde Gronau / Zell lädt zu folgenden Weihnachtsgottesdiensten ein: Am 24. Dezember um 15.30 Uhr findet für Familien mit Kleinkindern ein Gottesdienst im (offenen, aber überdachten) Schafstall der Familie Götzinger in Zell, Gronauer Straße 163, statt (bitte an der Weinschänke oder am Friedhof parken).

„Ein bisschen dreckig, aber warm und trocken“ – diesen Titel trägt das Weihnachtsspiel, das im Rahmen der Christvesper in Gronau, am 24. 12. um 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche Sankt Anna aufgeführt wird. Schon vor 17 Uhr erklingen Weihnachtschoräle durch den Posaunenchor. Mitwirkende der Christvesper sind der Singkreis Aufwind sowie die Konfirmanden und Konfirmandinnen.

„Himmlische Düfte“

Der Gottesdienst zur Christnacht am 24. Dezember um 22 Uhr in Gronau steht im Zeichen von Stille und Meditation. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst, bei dem es um „himmlische Düfte“ geht, von Ulrike Lamadé (Querflöte) und Otto Lamadé (Orgel). Am Weihnachtsmorgen, dem 25. Dezember, um 10.15 Uhr, lädt die Evangelische Kirchengemeinde zum Gottesdienst mit Abendmahl nach Zell in das Gemeindehaus, Auf der Mauer 5, ein. Christiane Opfermann spielt Orgel, die Leitung hat Pfr. i.R. Peter Beisel.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.) um 10.15 Uhr findet der festliche Abendmahlsgottesdienst in Gronau statt, den der Männergesangverein Gronau musikalisch mitgestaltet. red

