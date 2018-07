Anzeige

Bensheim.Nachdem der erste Termin Anfang Juni buchstäblich ins Wasser gefallen ist, lädt die Pfarrei Sankt Georg am Dienstag (24.) erneut zu einem Gottesdienst in den Weinbergen ein. Um 18 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Blasmusik vor dem großen Holzkreuz. Bei ungünstiger Witterung findet der Gottesdienst in der Friedhofskirche statt.

Gegenüber der Schutzhütte befindet sich der Bildstock des heiligen Urban. Er ist der Patron der Winzer. Dazu schreibt der Chronist: „Die Einweihung des Bildstockes erfolgte im Mai 1959. Auf Vorschlag des Heimatdichters Richard Matthes wurde der Platz vor dem Bildstock ,Zum Urbansplatz’ benannt. In der Nische des Bildstocks befand sich bei der Einweihung eine Holzstatue des heiligen Urban. Er war mit einem Henkel Trauben in der Hand dargestellt.“

Leider wurde die Figur gestohlen. Zur Anschaffung einer neuen Holzstatue bitten die Verantwortlichen um eine Spende. Nach altem Brauchtum sind die Bitten bei diesem Gottesdienst, um ein gutes Gedeihen der Weinreben und für eine lebenswerte Erhaltung der Schöpfung ein wichtiges Anliegen.