Gronau.Der ökumenische Weltgebetstag im Meerbachtal findet in diesem Jahr in Gronau statt. Am Freitag, 2. März, um 15 Uhr in der evangelischen Kirche Sankt Anna wird alles sich um das unbekannte Land Surinam drehen.

Die Frauen aus Surinam, von denen die Texte und Lieder stammen, haben sich als Schwerpunkt das Thema „Gottes Schöpfung ist sehr gut“ gewählt. Aus der Sicht von sieben Frauen unterschiedlicher Ethnien wird die Situation der Menschen in diesem vielfältigen Land geschildert. In Gebet und Handeln verbunden mit Surinams Frauen sind am 2. März hunderttausende Gottesdienstbesucher in ganz Deutschland.

Kollekten und Spenden

Mit Kollekten und Spenden zum Weltgebetstag werden soziale Projekte weltweiter Projektpartnerinnen gefördert. Im Anschluss an den Gottesdienst am morgigen Freitag sind alle Teilnehmenden zu einem geselligen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen in das evangelische Gemeindehaus in Gronau eingeladen. red