Gottesdienst mit Bildbetrachtung

Bensheim.Im Januar und Februar 2020 gibt es eine neue Gottesdienstreihe der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach und Hochstädten zum Thema „Kunst & Kirche“.

Im Gemeindezentrum in der Bachgasse hält Pfarrer Karl Michael Engelbrecht Predigten mit Bildbetrachtungen zum Thema: „Gott wandelt sich“. Am Sonntag (12.) geht es um Gott in Gestalt des Kindes. Im Rahmen der Predigt wird das Bild von Rembrandt „Simeon im Tempel“ (1669) betrachtet.

Beim folgenden Gottesdienst „Kunst & Kirche“ am 26. Januar ist der mitleidende Gott im Blick. Betrachtet wird das Bild von Hans Baldung Grien „Die Not Gottes“ (1512). Am 16. Februar geht es um Gott als Ursprung der Sehnsucht. Gegenstand der Betrachtung ist das Bild von Vincent van Gogh: „Weiden bei Sonnenuntergang“ (1888).

Die Gottesdienste beginnen um 10 Uhr. Im Anschluss ist jeweils Kirchencafé im Foyer des Hauses. Es bleibt Gelegenheit zu Gesprächen und zum Verweilen. red

