Gottesdienst mit festlicher Kantate

Bensheim.Am Sonntag (10.) findet in der evangelischen Michaelskirche (Darmstädter Str. 25) um 10 Uhr ein festlicher Kantatengottesdienst statt. Die Kantorei singt die Kantate „Sie werden euch in den Bann tun“ von Johann Sebastian Bach, deren ausdrucksstarker Eingangschor und kunstvoll gearbeitete Arien in den Gottesdienstablauf eingebettet sind.

Unter der Leitung von Konja Voll wirken außerdem das Instrumentalensemble „Camerata Michaelis“ und die Solisten Katharina Sahmland (Sopran), Claudia Althaus (Alt), Kyoung-Rak Jeong (Tenor) und Daniel Schäfer (Bass) mit. Die Predigt hält Pfarrer Christoph Bergner. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Kirchenvorstand der Michaelsgemeinde zur Gemeindeversammlung ins benachbarte Gemeindehaus ein. red

