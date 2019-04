Gottesdienst mit Mozart-Messe

Auerbach.Die beiden evangelischen Kirchengemeinden in Auerbach und Jugenheim laden für Sonntag, 5. Mai, zu einem festlichen Gottesdienst ein.

Besonderer Höhepunkt der kirchenmusikalischen Arbeit in den Kirchengemeinden ist der Kantatengottesdienst, in dessen Mittelpunkt die Aufführung einer Kantate oder Messe steht.

„Missa brevis in D-Dur“

In diesem Jahr werden die beiden Kirchenchöre aus Jugenheim und Auerbach unter der Leitung von Monika Hölzle-Wiesen die „Missa brevis in D-Dur“ KV 194 von Wolfgang Amadeus Mozart aufführen. Die Messe für Soli und Chor, zwei Violinen, Violoncello, Kontrabass und Orgel entstand im Jahre 1774 während Mozarts Zeit als Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle.

Die Solopartien werden von Christiane Opfermann (Sopran), Beate Leisner (Alt), Wolfgang Vetter (Tenor) und Jan Fischer (Bass) gesungen. Begleitet werden sie von einem Instrumentalensemble. Die Gottesdienste beginnen um 10 Uhr in der Bergkirche in Auerbach (Pfarrer Karl Michael Engelbrecht) und um 18 Uhr in der Bergkirche in Jugenheim mit Pfarrer Hans-Peter Rabenau. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019