Gottesdienst und Filmvorführung

Bensheim.„Songs of Christmas“ heißt die diesjährige Gottesdienstreihe zum Advent in der evangelischen Freikirche Christus-Zentrum an der Bergstraße.

Passend dazu findet am Sonntag, 23. Dezember, dem vierten Advent, um 10.30 Uhr eine besondere Filmvorführung im Luxor- Kino in Bensheim (Berliner Ring 26) statt. Gezeigt wird der Film „Stille Nacht“. Er behandelt das Leben des katholischen Priesters Joseph Mohr rund um die Entstehungsgeschichte des weltbekannten Weihnachtsliedes vor zweihundert Jahren. Tickets müssen nicht vorbestellt werden und werden direkt vor Ort bezahlt.

An Heiligabend findet in den Räumen des Christus-Zentrums am Berliner Ring 118 um 16 Uhr ein feierlicher, moderner Heiligabend-Gottesdienst statt. Das Thema lautet „Ich steh an deiner Krippe hier“. Interessierte Besucher sind dazu eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018