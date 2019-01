Gottesdienst und Vernissage

Auerbach.Am Sonntag (6.) öffnet eine neue Ausstellung im evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach, Bachgasse 39. Unter dem Titel „Aus Licht“ werden im Raum der Stille Werke von Johanna Arlt gezeigt. Es handelt sich um beeindruckende Bilder, in denen die Künstlerin Fotografie und Lyrik zusammen bringt.

Sie sagt: „In unserer Zeit der starken Veränderungen auf allen Ebenen unseres Seins sind viele Menschen zutiefst verunsichert und suchen nach Orientierung und Halt. Meine Fotogedichte zum Thema Liebe und Licht wollen an unsere Herkunft aus dem Licht erinnern und an die göttliche Liebe sowie an die Einheit allen Seins. Sie sind Nahrung für die Seele und das Herz und ein Beitrag zur Gesundung an Leib und Seele.“

Bildbetrachtung in der Predigt

Die Ausstellung wird begleitet von einer Gottesdienstreihe, die am Sonntag um 10 Uhr im Gemeindezentrum beginnt. Pfarrer Karl Michael Engelbrecht wird einzelne Bilder der Ausstellung in seinen Predigten betrachten.

Im Dialog zwischen Bild und biblischer Botschaft werden Sinnfragen angestoßen und darüber nachgedacht. Jeder darf dabei eigene Einsichten finden und spirituelle Erfahrungen machen.

Der Gottesdienst und die anschließende Vernissage werden musikalisch begleitet von Monika Hölzle-Wiesen (Flügel) und Wolfgang Vetter (Tenor-Solist), die Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Peter Cornelius und Johann Sebastian Bach zu Gehör bringen.

Weitere Termine

Die Vernissage gibt eine erste Gelegenheit bei einem kleinen Umtrunk oder einer Tasse Kaffee im Kirchencafé die Ausstellung zu besichtigen, das Gespräch mit der Künstlerin zu suchen und sich auszutauschen.

Fortgesetzt wird die Kunst & Kirche-Gottesdienstreihe verbunden mit der Ausstellung am Sonntag, 20. Januar, und am Sonntag, 3. Februar, jeweils um 10 Uhr im Gemeindezentrum.

Am Mittwoch, 23. Januar, um 20 Uhr hält Johanna Arlt im Gemeindezentrum den Vortrag „Gedicht und Fotogedicht als Brücke zur Lichtwelt – Mein Weg von der Lyrik zum Bildgedicht“. Alles ist frei und jeder ist eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.01.2019