Bensheim.Am Donnerstag, 31. Mai, dem Fronleichnamstag, verlassen die Katholiken aller katholischen Gemeinden im Pfarreienverbund Bensheim wieder ihre Kirchen. An diesem Tag wird der Leib des Herrn in Form der Hostie deutlich sichtbar durch die Straßen getragen und durch Lieder und Blumen geehrt.

Das Fest beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst vor dem Bensheimer Rathaus, anschließend wird die geweihte Hostie in einer Monstranz im Rahmen einer Prozession durch die Straßen getragen. In diesem Jahr wird die Prozession von einer Abordnung der Bensheimer Stadtkapelle begleitet. Am Goethe-Gymnasium und am Spielplatz an der Fröbelstraße gibt es zwei Stationen, dort wird in einer kurzen Pause für Menschen in Not gebetet.

Prozession nach Auerbach

Ziel der Prozession ist die Kirche Heilig Kreuz in Auerbach, wo zu Ehren Gottes ein Blumenteppich gelegt sein wird. Zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Bei Regen findet der Gottesdienst um 10 Uhr in der Stadtkirche Sankt Georg am Marktplatz statt, die Prozession fällt dann aus. Als Zeichen läuten in diesem Fall um 9 Uhr die Glocken der Kirche.