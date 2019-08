Schwanheim.Für Sonntag (11.) laden die evangelischen Kirchengemeinden Einhausen, Lorsch und Schwanheim um 10 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst unter freiem Himmel an der Wattenheimer Brücke ein.

Er wird gestaltet von Mitgliedern der drei beteiligten Kirchenvorstände sowie Pfarrer Renatus Keller aus Lorsch, Pfarrer Christian Ferber aus Einhausen und Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein aus Schwanheim. Unter dem Motto: „Es liegt was in der Luft“ soll „der Sommer, die Schöpfung und das Leben gefeiert werden“, heißt es in der Einladung dazu. Der Lorscher Musiker Peter Kunert bereichert den Gottesdienst mit seinen Lieder.

Sollte das Wetter sehr ungünstig sein, wird der Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Schwanheim gefeiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.08.2019