Anzeige

Bensheim.Wie in jedem Jahr feiern die Abiturientinnen der Liebfrauenschule vor Beginn des schriftlichen Abiturs einen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst. Unter dem Motto des Gottesdienstes „hABI hour: auf den richtigen Mix kommt es an“ wird die Situation kurz vor Beginn der Abiturprüfungen aufgriffen, die durch Stress, Unsicherheit, aber auch Zuversicht gekennzeichnet ist. Im Gottesdienst wird sie mit der Bitte um Kraft und Segen vor Gott getragen. Dieser Gottesdienst ist am Sonntag (4.), um 18 Uhr, in der Kirche Sankt Georg.

Mit dem Blick über die Liebfrauenschule hinaus sind ausdrücklich auch Schülerinnen und Schüler der anderen Bensheimer Schulen mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden eingeladen. Die Kirche Sankt Georg bietet genügend Platz für alle, die gerne mit einer „hABI hour“ in die schriftlichen Prüfungen starten wollen, so die Organisatorinnen. red