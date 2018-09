Gottesdienst zum Erntedankfest

Bensheim.Am Sonntag, 30. September, findet um 10 Uhr in der Pfarrgemeinde Sankt Laurentius wieder ein kindgerecht gestalteter Erntedankgottesdienst statt. In Erinnerung an den regenarmen Sommer wird dabei besonders die Bedeutung des Wassers für das Wachsen in den Blick genommen.

Die Kinder sind eingeladen ein Körbchen mit Obst und Gemüse mitzubringen, das am Ende gesegnet wird und im Anschluss wieder mitgenommen werden darf. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt die Schola. Das Vorbereitungsteam lädt alle Interessierten zum Mitfeiern ein und freut sich über bekannte und neue Gesichter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018