Gottesdienst zum Weltgebetstag

Bensheim.Zum Gottesdienst am Weltgebetstag für die Kirchengemeinden der Bensheimer Innenstadt lädt in diesem Jahr die Stephanusgemeinde ein (Eifelstraße 37). Der ökumenische Gottesdienst beginnt am Freitag (1.) um 18.30 Uhr und wird gestaltet von Frauen der Laurentiusgemeinde und der Stephanusgemeinde.

Gastgebendes Land für die Liturgie des Weltgebetstags ist dieses Jahr Slowenien. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die Erzählung vom großen Gastmahl aus dem Lukasevangelium. Passend dazu lautet das Motto in diesem Jahr „Kommt, alles ist bereit!“ und „Es ist noch Platz!“. Mit Liedern und Gebeten soll im Gottesdienst die Einladung Gottes an die Ärmsten der Welt weitergedacht werden. Nach dem Gottesdienst laden die Mitarbeiterinnen zu einem fröhlichen Beisammensein und gemeinsamen Imbiss mit slowenischen Speisen ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019