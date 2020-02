Bensheim.Ein ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag wird am Freitag, 6. März, um 18 Uhr in der evangelischen Michaelskirche gefeiert. Der Weltgebetstag wird international, ökumenisch und von Frauen vorbereitet. In diesem Jahr kommt die Liturgie aus Simbabwe.

Seit dem Jahre 2000 befindet sich das Land in einer Wirtschaftskrise. Nahrungsmittel verteuern sich, die Inflation steigt ins Unermessliche. Viele Menschen wandern aus. Frauen werden noch immer zwangsverheiratet, vielfältig diskriminiert.

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen kämpfen für die Umsetzung der Rechte der Frauen und die Verbesserung der Lebensumstände im Land. So ist es nicht verwunderlich, dass das Thema 2020 aus Simbabwe lautet: „Steh auf und geh!“

Eingeladen wird im Anschluss an den Gottesdienst zu einem gemeinsamen Essen mit Köstlichkeiten aus Simbabwe. red

