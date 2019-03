Gottesdienst zur Fastenzeit

Bensheim.Am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr findet im Christus-Zentrum an der Bergstraße, Berliner Ring 118, ein Gottesdienst zum Beginn der Fastenzeit statt. Die Fastenzeit ist eine Vorbereitung auf Ostern, ein Nachdenken über das eigene Leben und über das, was Jesus Christus für uns getan hat.

Dieses Thema will man in diesem Jahr mit einem Vers aus Sprüche 4 vertiefen. In Vers 23 heißt es „Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.“

Interessierte sind dazu eingeladen, Gedankenimpulse für die Gestaltung der Fastenzeit mitzunehmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.03.2019