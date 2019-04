Gottesdienste an den Feiertagen

Gronau/Zell.Die Kirchengemeinde Gronau/Zell lädt an den Feiertagen zu einer Reihe von Gottesdiensten ein. Den Auftakt bildet die Feier des Abendmahls am Gründonnerstag (18.) um 19 Uhr im Gemeindehaus in Zell, Auf der Mauer 5. In der Tradition des Feierabendmahls werden Brot, Wein und Saft an Tischen empfangen. Das Bild „Abendmahl“ von Leonardo Da Vinci steht im Zentrum. Der Singkreis gestaltet den Abend musikalisch.

An Karfreitag findet der Abendmahlsgottesdienst in Zell im Gemeindehaus um 9 Uhr und in Gronau in der Evangelischen Kirche Sankt Anna um 10.15 Uhr statt.

Die Osternachtfeier beginnt am Ostersonntag um 6 Uhr in der Kirche Sankt Anna in Gronau. An die mit Lichterprozession, Tauferinnerung und Abendmahl reich gestaltete Liturgie der Osternacht schließt sich das Osterfrühstück im Gemeindehaus an.

Am Ostersonntag um 10.15 Uhr feiert die Gemeinde einen fröhlichen Familiengottesdienst in Zell im Gemeindehaus, bei dem auch der Singkreis „Aufwind“ musikalisch mitwirkt. Im Anschluss können Ostereier im Garten gesucht werden. Den Festgottesdienst am Ostermontag (22.) um 10.15 Uhr in der Kirche Sankt Anna gestaltet der Posaunenchor mit, es werden zwei Kinder getauft. Alle Gottesdienste werden geleitet von Pfarrerin Uta Voll. red

