Gottesdienste an den Feiertagen

Bensheim.Die katholische Kirchengemeinde Sankt Bartholomäus Fehlheim lädt an den Weihnachtsfeiertagen zu den folgenden Terminen ein:

Am Sonntag, 22. Dezember, findet um 18 Uhr der Bußgottesdienst für die Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg statt.

„Jede Krippe hat was“

Am Heiligabend um 15 Uhr ist die Krippenfeier mit Krippenspiel in der Kirche. Hierzu sind alle Kinder eingeladen. Um 21 Uhr feiert die Gemeinde die Christmette unter Mitwirkung des Kirchenmusikvereins (KKMV) Fehlheim. „Happy Birthday Jesus“ heißt es um 23 Uhr. Der Gottesdienst mit dem Thema „Jede Krippe hat was“ wird konfessionsoffen gestaltet.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, begeht die Gemeinde um 9 Uhr das Festhochamt, um 18 Uhr findet in der Kirche ein weihnachtliches Abendlob für die Pfarrgruppe statt.

Die Schola, die Flötengruppe und Markus Samstag an der Trompete begleiten das Festhochamt am Donnerstag (26.) um 9 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Bartholomäus in Fehlheim. red

