Bensheim.Aufgrund der aktuell gültigen Hygienevorschriften mit zeitlichen Mindestabständen werden die Sonntagsgottesdienste in der Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim bis auf Weiteres um 9 und 11 Uhr gefeiert. Um Anmeldung wird gebeten, teilt die Pfarrei in einer Pressemitteilung mit.

Das Pfarrbüro von Sankt Georg ist erreichbar per Mail info@st-georg-bensheim.de sowie telefonisch unter 06251/175160. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.01.2021