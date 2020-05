Gottesdienste an Pfingsten

Bensheim.Die Kirchengemeinden Schönberg/Wilmshausen und Gronau/Zell laden an Pfingsten zu folgenden Gottesdiensten ein: Pfingstsonntag (31.) um 9.30 Uhr in der Marienkirche Schönberg und um 10.45 Uhr in Gronau.

An Pfingstmontag (1.) findet der Gottesdienst um 9.30 Uhr in Zell im Gemeindehaus, Auf der Mauer 5, statt. Alle Gottesdienste werden unter Beachtung aller Abstands- und Hygieneregeln gefeiert, auf die Feier des Heiligen Abendmahls und aufs gemeinsame Singen muss verzichtet werden, für Musik ist gesorgt. Alle Besucher werden auf Teilnehmerlisten festgehalten, die drei Wochen aufbewahrt werden, so die Gemeinde.

Stationenweg aufgebaut

Für Kinder mit Eltern oder einem anderen Erwachsenen ist bis Pfingstsonntag noch der Stationenweg zu Psalm 23 aufgebaut. An sechs Stationen können die Kinder etwas über König David und den Psalm 23 erfahren und Aktionen durchführen. Der Stationenweg beginnt an der Gronauer Kirche. Desinfektionsmittel wird dort bereit gestellt. red

