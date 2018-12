Gottesdienste an Weihnachten

Fehlheim.Die katholische Kirchengemeinde Sankt Bartholomäus in Fehlheim lädt alle Kinder und Eltern am Montag (24.) um 15 Uhr zur Kinderkrippenfeier in die Kirche ein. Um 21 Uhr findet die Christmette für den Kirchenverbund Fehlheim/Zwingenberg statt.

Zur späten Stunde um 23 Uhr sind alle Interessierten willkommen, um gemeinsam den konfessionsfreien „Angesagt-Gottesdienst“ in der Kirche Sankt Bartholomäus zu feiern.

Am Dienstag (25.) wird gemeinsam mit dem Katholischen Kirchenmusikverein Fehlheim ein Festhochamt in der Kirche in Fehlheim gefeiert. Musikalische Unterstützung gibt es auch am Dienstag (26.), wenn um 9 Uhr gemeinsam mit der Schola, der Flötengruppe und Markus Samstag an der Trompete das Festhochamt zum zweiten Weihnachtsfeiertag begangen wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.12.2018