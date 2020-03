Gottesdienste fallen aus

Bensheim.Auch das Bistum in Mainz hat wegen des Coronavirus einen Krisenstab eingerichtet und unter andere entschieden, dass im Bistum bis zum Freitag, 27. März , keine Gottesdienste mehr in den katholischen Gemeinden in der Region gefeiert werden. Wie es danach weitergeht, wird vermutlich ein paar Tage vorher entschieden.

Für den Pfarreienverbund bedeutet die Anordnung des Bischöflichen Ordinariats, dass die Gottesdienste in Sankt Laurentius, Heilig Kreuz und Sankt Georg mit Sankt Andreas in Reichenbach bis mindestens 27. März ausfallen. Darauf wiesen die Pfarrer Thomas Catta und Harald Poggel noch einmal am Wochenende hin. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.03.2020