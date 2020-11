Gottesdienste im Advent

Schönberg/Wilmshausen.Kirchengemeinden müssen in der heutigen Zeit kreativ sein. Diesem Motto will auch die Evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen gerecht werden, und möchte auf diesem Weg folgendes bekannt geben.

Am kommenden Sonntag (29.) wird in der Marienkirche der derzeitigen Leiterin Sylvia Siddique für zehn Jahre Dienst in der Kita Leuchtturm eine kleine Aufmerksamkeit überreicht.

Adventskalender in den Fenstern

In diesem Gottesdienst zum 1. Advent um 9.30 Uhr mit Pfarrerin Uta Voll wird auch dem ehemaligen Hausmeister Reinhold Vogel für seine langjährige Arbeit in der Kita gedankt werden. Er ist Anfang des Jahres in Ruhestand getreten, nicht ohne vorher für seinen Nachfolger zu sorgen. Künftig wird Gerhard Schäfer in der Kita nach dem Rechten sehen.

Ab dem 1. Dezember wird täglich an den Fenstern des Gemeindehauses Am Rosengrund 11 ein Fensterchen des Adventskalenders geöffnet. Vikarin Katharina Ruhwedel hat 24 große Plakate mit Symbolen, Bildern und Gedanken zum Advent gestaltet. Es lohnt sich, vorbeizuschauen, denn an bestimmten Tagen gibt es auch kleine Überraschungen zum Mitnehmen. Die Türchen werden morgens geöffnet.

Am Sonntag, dem 3. Advent, wird eingeladen zur Gemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst um 9.30 Uhr. Dann soll ein Rückblick auf die Amtszeit des Vorstandes der Kirchengemeinde erfolgen.

Es gibt Zeit und Raum, für eigene Wünsche und Vorstellungen. Gleichzeitig aber soll auch der Blick nach vorn gewendet sein, und der steht im Zusammenhang mit der Wahl zum neuen Kirchenvorstand im Jahr 2021. Dazu sucht die Gemeinde Schönberg/Wilmshausen noch Kandidatinnen und Kandidaten, die sich der Wahl im Frühjahr stellen wollen und bereit sind, künftig die Geschicke der Gemeinde zu führen und Verantwortung zu übernehmen.

Für den Gottesdienst an Heilig Abend (24. Dezember,16 Uhr) haben sich Pfarrerin Uta Voll und Katja Folk, die Verantwortliche für den Familiengottesdienst, Großes vorgenommen. Vom Vorplatz der Marienkirche aus wird der Gottesdienst mit einem kleinen Krippenspiel auf den Treppen „Open-Air“ gestaltet. Da dort keine Autos parken können wird für die „Nicht-Fußgänger“ ein Shuttle-Service eingerichtet. Weitere Informationen dazu gibt es in den kommenden Tagen im BA. red

Info: Aktuelles auf der Homepage der Kirchengemeinden Gronau/Zell und Schönberg/Wilmshausen: www.gronau-zell.ekhn.de

