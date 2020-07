Gottesdienste in der Marienkirche

Schönberg.Die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen lädt ein und teilt die Gottesdienste für diesen Monat mit. Alle finden in der Marienkirche statt unter Berücksichtigung des aktuellen Hygiene-Konzepts.

Am Sonntag (5.) wird um 9.30 Uhr mit Prädikantin Ute Winkler gefeiert. Vom 6. bis 9. Juli findet – wie berichtet – die Ferienkirche im Gemeindesaal und unter freiem Himmel für Kinder statt, täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr mit Katja Folk. Das Thema lautet: Wasser, Erde, Feuer, Luft – Gottes schöne Welt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Sonntag, 12. Juli, um 9.30 Uhr zelebriert Pfarrerin Uta Voll den Gottesdienst, am Sonntag, 19. Juli, um 9.30 Uhr Prädikantin Christiane Sillus. Sie wird auch den Gottesdienst am Sonntag, 26. Juli, um 9.30 Uhr gestalten. red

