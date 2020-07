Gottesdienste in der Marienkirche

Schönberg.Die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen lädt ein zu den nächsten beiden Gottesdiensten in diesem Monat in der Marienkirche. Prädikantin Christiane Sillus ist an beiden Sonntagen im Einsatz, Frank Karnstedt spielt die Walker-Orgel, heißt es in einer Pressenotiz der Kirchengemeinde.

Beginn am kommenden Sonntag (19.) und am Sonntag, 26 Juli, ist jeweils 9.30 Uhr. Gemeindemitglieder beider Stadtteile und Gäste sind willkommen.

Das vorgeschriebene Hygienekonzept, Liste, Durchlüftung, Abstand, Maske beim Ein- und Ausgang, Hände- und Flächendesinfektion wird laut der Gemeinde eingehalten. red

