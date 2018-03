Anzeige

Bensheim.Die evangelische Stephanusgemeinde lädt zu folgenden Gottesdiensten ein: Am heutigen Gründonnerstag (29.) findet ein Gottesdienst mit Abendmahl um 18 Uhr im Gemeindesaal statt, im Anschluss gibt es einen gemeinsamen Imbiss.

An Karfreitag ist Gottesdienst um 10 Uhr mit Abendmahl. An Ostersonntag wird um 6 Uhr ein Osterfrühgottesdienst gefeiert, der auf dem Kirchplatz beginnt, mit Osterfeuer und Prozession der neuen Osterkerze. Anschließend gibt es ein gemeinsames Osterfrühstück.

Um 10 Uhr ist in der Kirche Ostergottesdienst für Große und Kleine, begleitet von der Band „Music to Go". Am Ostermontag (2.) findet um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl statt.