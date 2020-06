Gottesdienste in Fehlheim

Fehlheim.Die Pfarrgemeinde Sankt Bartholomäus Fehlheim lädt am Wochenende zu folgenden Gottesdiensten ein.

Am Freitag (5.), dem Herz-Jesu-Freitag, wird eine Messe um 18 Uhr gefeiert. Am Samstag (6.) beginnt um 18 Uhr das Hochamt zum Dreifaltigkeitssonntag. In diesem Gottesdienst werden Brot und Salz gesegnet.

Der Festgottesdienst zu Fronleichnam (11.) beginnt um 9 Uhr. Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst wieder im Pfarrgarten statt. Allerdings muss in diesem Jahr, aufgrund der besonderen Umstände, auf die Prozession verzichtet werden.

Die Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nur telefonisch im Pfarrbüro Zwingenberg (06251/71229) am heutigen Donnerstag (3.) von 10 bis 12 Uhr möglich. Auf die Einhaltung der bestehen Vorschriften und Regelungen wird hingewiesen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.06.2020