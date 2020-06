Gottesdienste in Fehlheim

Fehlheim.Die Pfarrgemeinde Sankt Bartholomäus Fehlheim lädt am Wochenende zu folgenden Gottesdiensten ein:

Am Freitag (19.) wird um 18 Uhr eine Heilige Messe gefeiert. Am Samstag (20.) beginnt um 18 Uhr der Vorabendgottesdienst. Am Sonntag (21.) wird um 9 Uhr ein Hochamt gefeiert. Das für diesen Tag vorgesehene Große Gebet kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Die Kirche ist tagsüber zum stillen Gebet geöffnet.

Die Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nur im Pfarrbüro Zwingenberg, Telefon 06251/71229, dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr möglich. Auf die Einhaltung der bestehenden Regelungen und Hygienevorschriften wird hingewiesen.

Pfarrfest fällt aus

Die Fußwallfahrt nach Maria Einsiedel am 5. Juli kann in diesem Jahr aufgrund der Regelungen zur Corona-Pandemie nicht stattfinden, teilen die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde mit. Das Pfarrfest, geplant vom 15. bis 17. August, wird im Zusammenhang mit der derzeitigen Situation ebenfalls abgesagt.

Dies erfolgt auch unter dem Aspekt, dass seitens der politisch Verantwortlichen Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August nicht gestattet sind, so die Gemeinde. Ebenso wäre eine Durchführung aufgrund der Vorschriften und Regelungen nicht denkbar. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.06.2020