Gottesdienste in Fehlheim

Fehlheim.Die Pfarrgemeinde Sankt Bartholomäus Fehlheim lädt zu folgenden Gottesdiensten ein: Das Hochamt zum Fest Allerheiligen ist am kommenden Sonntag (1.) um 9 Uhr. Am Nachmittag findet um 14 Uhr auf dem Friedhof in Fehlheim eine Andacht mit anschließender Gräbersegnung statt.

An Allerseelen, 2. November, ist der Gottesdienst der Pfarrgruppe um 19 Uhr in der Kirche in Fehlheim. Am Freitag (6.) finden zwei Familienkirchen im Freien statt – um 16.30 Uhr in Schwanheim und um 17.30 Uhr in Fehlheim, jeweils auf dem Friedhof an der Friedhofskapelle. Unter dem Motto „Wenn Grabsteine erzählen“ gedenken Kinder und Erwachsene der Verstorbenen ihrer Familien. Die Familien können spontan kommen oder sich anmelden unter m.huber@fehlheim-zwingenberg.de

Maske ist Pflicht

Ebenfalls am Freitag (6.) beginnt um 18 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche in Fehlheim. Die Verantwortlichen weisen auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen sowie auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, auch am eigenen Sitzplatz, hin. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020