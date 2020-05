Gottesdienste in Zell und Gronau

Gronau/Zell.Im Evangelischen Gemeindehaus in Zell, Auf der Mauer 5, und in Gronau in der Sankt Anna-Kirche werden an diesem Sonntag (17.) Gottesdienste gefeiert – in Zell erstmals nach langen Wochen.

In Zell beginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr, in Gronau um 10.45 Uhr. Die Gottesdienste finden nach den aktuellen Vorgaben zum Gesundheitsschutz statt: Plätze sind markiert, auf denen Gottesdienstbesucher sitzen können. Gesungen wird nicht, allerdings gibt es Orgelmusik. Masken sollen beim Eintritt und beim Verlassen der Kirche getragen werden, Desinfektionsmittel wird bereitgestellt.

Alle Gottesdienstbesucher werden namentlich aufgeschrieben, die Listen werden drei Wochen aufbewahrt. Es wäre hilfreich, wenn die Besucher eine Karte mit Name, Adresse und Telefonnummer mitbringen könnten. Trotz der Einschränkungen freuen sich die Kirchenvorstände auf gemeinsame Gottesdienste. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.05.2020