Gottesdienste werden gefeiert

Bensheim.Die neuen Verordnungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben zu einigen Fragen geführt – auch bei Gottesdienstbesuchern.

„Wir haben hier eine Fülle an Anfragen, ob denn die Gottesdienste am Sonntag aufgrund der aktuellen Lage stattfinden“, teilte Pfarrer Thomas Catta von der Pfarrei Sankt Georg am Freitag im Gespräch mit dieser Zeitung mit und sorgt für Aufklärung.

Die katholischen Gottesdienste in Sankt Georg, Sankt Laurentius, Heilig Kreuz und sowie in Sankt Andreas Reichenbach am Sonntag (1.), Allerheilgen, werden wie geplant gehalten. Gleiches gilt für die Gräbersegnungen an diesem Sonntagnachmittag.

Verantwortung der Kirche

Die Bundesregierung habe sich klar positioniert, dass Gottesdienste ausdrücklich nicht über einen Lockdown zu regeln seien, sondern in der Verantwortung der Kirchen unter Anpassungen der Hygienemaßnahmen fortgesetzt werden könnten. Das ist im Pfarreienverbund soweit der Fall. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 31.10.2020