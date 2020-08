Gottesdienstzeiten geändert

Bensheim.Lange mussten die Kommunionkinder in diesem Jahr auf ihre Erstkommunion warten, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Pfarrei Sankt Georg in Bensheim.

Viele kleine, persönlich Termine

Große Festgottesdienste können in den katholischen Kirchen Bensheim in den kommenden Wochen leider nicht gefeiert werden, dafür aber viele kleine, sehr persönliche Gottesdienste, in denen die Mädchen und Jungen das erste Mal eingeladen sind, an der Mahlgemeinschaft teilzunehmen.

Aufgrund der begrenzten Plätze und damit die Kinder mit ihren Familien und einigen wenigen Gästen dieses Fest feiern können, entfallen am 6. und 13. September in der Kirche Sankt Georg in Bensheim sowie am 27. September in der Kirche Heilig Kreuz in Auerbach die Gemeindegottesdienste um 11 Uhr. Die Gottesdienste um 9 Uhr finden wie gewohnt statt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wer gerne um 11 Uhr einen Gottesdienst an den betreffenden Sonntagen mitfeiern möchte, ist eingeladen am 6. September in der Kirche Heilig Kreuz, am 13. September in den Kirchen Sankt Laurentius und Heilig Kreuz sowie am 27. September in der Kirche Sankt Georg.

Zum Gottesdienst müssen die Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020