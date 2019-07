Gotteshaus wurde als Kartoffellager genutzt

Bensheim.Fast zwei Jahrzehnte bemühte er sich um die Wiederherstellung der katholischen Kirche „Mariä Heimsuchung“ in St. Petersburg. Ein Jahr, bevor er 2017 als Pfarrer der Gemeinde in Pension ging, wurden die Bemühungen von Pater Richard Stark gekrönt und die grundlegende Renovierung des Gotteshauses in Angriff genommen.

Unerwartet bewilligte das Amt für Denkmalschutz der Stadt St. Petersburg 2016 rund 1,7 Millionen Euro (117 Millionen Rubel) und mit den Arbeiten wurde im gleichen Jahr begonnen. Die nach den Plänen des Petersburger Architekten Nikolai Benois errichtete Kirche wurde 1859 geweiht. 1919 wurde die Kirche von den Sowjets enteignet, wertvolle sakrale Gegenstände wurden beschlagnahmt und das Gelände verwüstet.

Unter Stalin wurde das Gotteshaus 1938 geschlossen, zum Kartoffellager umfunktioniert und später wurde hier ein Forschungslaboratorium untergebracht. 2003 erhielt die katholische Kirche das Gebäude zurück.

Über die Geschichte des Gotteshauses und das „Aufblühen der Katholischen Kirche in Russland“ wird der 80-jährige Ordensbruder der Steyler Missionare auf Einladung der Bensheimer Ortsgruppe des BdV an diesem Mittwoch (24.) in Bensheim sprechen.

Der Vortragsabend mit Pater Richard Stark findet im Pfarrzentrum von Sankt Georg statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Der Eintritt zum Vortragsabend ist frei, wobei Spenden gerne willkommen sind. red

