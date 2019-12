Gräben und Gewässer ökologisch aufwerten

Bensheim.Zu einer kurzen Fraktionssitzung trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag (17.) um 18.45 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße. Die Stadtverordnetenversammlung am 19. Dezember wird abschließend vorbereitet. „In dem von der BfB vorgeschlagenen Antrag der Koalition zur ökologischen Aufwertung der Gräben und Gewässer sehen wir einen wichtigen Beitrag, um zusammen mit dem Gewässerverband Bergstraße ein Maßnahmenpaket zur Biotopvernetzung zusammenzustellen“, informiert BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Um 19.30 Uhr treffen sich die Stadtverordneten der Bürger für Bensheim mit Gästen am Verkaufsstand des Vereins „Bensheim hilft“. „Wir wollen diese Helferorganisation unterstützen“, stellt BfB-Stadtverordnete Ruth Wohland abschließend fest. red

