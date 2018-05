Anzeige

Bensheim.Am Dienstag (15.) um 20.30 Uhr gastiert im Musiktheater Rex in Bensheim die Graham Bonnet Band.

In der Ankündigung heißt es: „Mit Graham Bonnet kommt einer der profiliertesten und bekanntesten Sänger der internationalen Rockszene der letzten 40 Jahre wieder nach Deutschland. Als die Stimme von Rainbows Welthit „Since You’ve Been Gone“ hat sich Bonnet in den Herzen der Rockfans weltweit verewigt.

Nach seiner Zeit bei Ritchie Blackmore zog es den gebürtigen Engländer zum Gitarrengenie Michael Schenker, mit dem er dessen legendäre „Assault Attack“-Scheibe aufnahm. An seiner Seite hat der Mann mit der unvergleichlichen Powerstimme in seiner neu gegründeten Band unter anderem Weltklasse-Gitarrist Joey Tafolla und seinen ehemaligen Alcatrazz-Weggefährten Jimmy Waldo an den Keyboards. red