Grammbitter fragt nach Bürgschaft

Bensheim.Heike Grammbitter, die zusammen mit Thorsten Dewald das Herrenhaus gepachtet hat und das Varieté-Theater Pegasus betreibt, will im Streit mit der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (VSG) als Vermieter des Gebäudes im Fürstenlager den Druck auf die Stadt Bensheim erhöhen.

In einer Mail an Bürgermeister Rolf Richter schreibt sie unter anderem: „Sie hatten uns zugesagt, dass Sie über eine Fördermöglichkeit oder eine Bürgschaft der Stadt für das Pegasus beraten und uns über das Ergebnis der Beratung informieren wollen. Ich möchte Sie hiermit nochmals an diese Zusage erinnern. Denn wenn jetzt nichts geschieht, wird die Region beide Betriebe, von denen immerhin 26 Arbeitsplätze abhängig sind, in Kürze verlieren, denn aus eigenen Mitteln können wir sie jetzt leider nicht mehr erhalten.“

Außerdem betont Heike Grammbitter, dass die privaten Mittel inzwischen vollkommen aufgebraucht seien. Man habe zusammen mit Gernot Köhler (Firma Köhler Chemie) mehr als 900 000 Euro in das Projekt gesteckt. Die Geschäftsfrau beklagt erneut, dass die Schlösserverwaltung im Fürstenlager eine Schattengastronomie in „teilweise nicht zugelassenen Räumen ohne ausreichende Toilettenanlage“ aufgebaut habe. Hierdurch seien ihnen Umsätze in Höhe von zwei Millionen Euro verloren gegangen.

Der VSG wirft sie zudem vor, sie „fahrlässig betrogen und geschädigt“ zu haben. Das Vorgehen der staatlichen Behörde gefährde sowohl das Herrenhaus als auch das Pegasus. Im März wird am Landgericht Darmstadt die Räumungsklage der Schlösserverwaltung wegen nicht gezahlter Pacht verhandelt.

Bürgermeister Rolf Richter nahm am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung wie folgt Stellung: „Das Pegasus ist in einer städtischen Immobilie untergebracht. Aufgrund des niedrigen Mietzinses, der an die Stadt entrichten ist, wird der Betrieb bereits von der Stadt deutlich gefördert – mehr als jeder andere Kulturschaffende in Bensheim.“ Heike Grammbitter habe gegenüber dem Magistrat eine Bürgschaft erbeten, aber keine Zusage erhalten.

