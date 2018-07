Anzeige

Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte und neun Fahrzeuge an den Löscharbeiten beteiligt. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Brandbekämpfer konnte ein Ausbreiten der Flammen auf den nahe gelegenen Wald verhindert werden. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wird eindringlich davor gewarnt, Zigarettenstummel während der Fahrt aus dem Autofenster zu werfen oder Flaschen unerlaubt in der Natur zu entsorgen – was übrigens nicht nur im Hochsommer verboten ist. df/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018