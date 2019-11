Gratulationen für Hildegard Becker-Eberle

Bensheim.Am Donnerstag wurde die bekannte Sopranistin Hildegard Becker-Eberle 90 Jahre alt. Am Samstagabend hatte sie nicht nur ihre Familie, sondern auch viele Freunde zu einer Geburtstagsfeier ins Allee-Hotel eingeladen.

Geboren in Lorsch und aufgewachsen in Bensheim, wurde die Jubilarin, über die wir bereits ausführlich berichtet haben, Sopranistin am Staatstheater in Darmstadt. Verheiratet war sie mit dem in Bensheim auch als „Kultur-August“ bekannten August-Heinrich Becker, der 2001 verstarb.

Unter den zahlreichen Gästen war Bürgermeister Rolf Richter. Er hatte nicht nur Glückwünsche der Stadt Bensheim und des Kreises Bergstraße dabei. Er überbrachte auch ein Glückwunschschreiben des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.11.2019