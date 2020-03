Gregor Knop spielt Werke von César Franck

Bensheim.Am Sonntag (8.) um 17 Uhr findet das dritte Orgelkonzert in der Reihe der Gesamtaufführung des Orgelwerks von César Franck in der Kirche Sankt Georg in Bensheim statt.

Wie bei den beiden ersten Konzerten auch kombiniert Regionalkantor Gregor Knop Francks Orgelwerke mit Werken anderer Komponisten, am Sonntag mit Nicolaus Bruhns Praeludium in G-Dur und Georg Muffats Toccata septima.

Am Beginn des Konzertes steht César Francks „Fantasie in C-Dur“, ein eher selten gespieltes Werk des großen französischen Orgelmeisters, das eigentümlich zerklüftet wirkt: verschiedene in sich sehr stimmige, melodienreiche Abschnitte folgen einander, ein Phänomen, das auch bei Georg Muffat zu beobachten ist: seine Toccata hat mehrere Abschnitte, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben, zusammen aber eine souveräne Großform ergeben.

Das Orgelwerk von Nicolaus Bruhns ist nicht groß, aber von beeindruckender Kühnheit: im Praeludium in G-Dur ist eine ganze Fuge mit zweistimmigem Pedal komponiert, was es in der Zeit des Frühbarock noch nicht gegeben hat. Von César Franck erklingen weiterhin das berühmte „Cantabile“, ein ausgreifendes Werk von unwiderstehlicher Dramatik, und am Schluss eines seiner bekanntesten Werke: der virtuose „Choral a-Moll“, in dem er alles vereint, was die französisch-sinfonische Orgelmusik zu bieten hat.

Organist Gregor Knop wird per Video auf Großleinwand in den Altarraum übertragen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird am Ausgang gebeten. red

