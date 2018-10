Gregor Meyle spielt auf dem Festplatz

Bensheim.Von Lorscher Kloster an den Bensheimer Festplatz: Das achte Rex-Open-Air geht im nächsten Jahr am Berliner Ring über die Bühne. Vom 15. bis 17. August 2019 treten Gregor Meyle, Night Fever und Völkerball auf. Für Meyle ist es nicht das erste Gastspiel an der Bergstraße. Er war unter anderem schon beim Musikfestival Maiway und in diesem Jahr bei der Jubiläumsveranstaltung von Margit Gehrisch am Kloster zu hören.

Vor kurzem hat der Sänger sein sechstes Studioalbum „Hätt’ auch anders kommen können“ veröffentlichen, das einen Tag vor seinem 40. Geburtstag erschienen ist. Das neue Album beeindruckt mit Gregor Meyles Stärken: seiner Intensität, Vielseitigkeit und Tiefe, die zwar eine nachdenkliche, aber immer auch positive Stimmung erzeugt.

Klassiker und neue Songs

Gemeinsam mit seiner Band wird der Musiker am Donnerstag, 15. August, ab 20 Uhr auf dem Festplatz in Bensheim spielen und seine Klassiker und neuen Songs präsentieren.

Bereits die Vorab-Single zum neuen Album „Wie kann das geschehen“ ist ein gesellschaftskritischer Popsong, der sich mit unserer Art zu leben auseinandersetzt, auch im Kontext der ungleichen Verteilung von Reichtum in dieser Welt. Auf diesem Werk sind auch einfühlsame Gregor-Meyle-Balladen wie „Fußspuren im Sand“ oder „Stolz auf uns“ sowie charmante Pop-Songs wie „Von ganzem Herzen“ zu finden.

Gregor Meyle engagiert sich seit diesem Jahr zusätzlich auch als Botschafter für die „Hear the World Foundation“, einer Schweizer Stiftung, die sich weltweit für bedürftige Kinder mit Hörverlust einsetzt. Eine Aktivität, die er mit Bryan Adams teilt, den Meyle als Fotograf für das Album-Coverfoto gewinnen konnte.

Einen Tag später sollen die Fans der Bee Gees auf ihre Kosten kommen. Die Tribute Band Night Fever kommt mit ihrer Show „Nights von Broadway“ am Freitag, 16. August, auf den Festplatz. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Bee-Gees-Tribute-Band

Die Band gilt seit Jahren als eine der erfolgreichsten und authentischsten Bee-Gees-Tribute-Shows weltweit. Die Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre persönliche Note zu verleihen. Unzählige Nummer-Eins-Hits dokumentieren den Erfolg der Ausnahmeband Bee Gees. Nur wenige Fans hatten die Gelegenheit, die Gibb-Brüder live zu erleben. Night Fever bieten auf höchstem künstlerischem Niveau sie die Songs der Superstars, heißt es in einer Ankündigung.

Zum Abschluss der Open-Air-Reihe wird es laut und hart, wenn die Hausband des Rex, Völkerball, in die Saiten greift und die Kiste mit den Spezialeffekten weit öffnen. Am Samstag, 17. August, präsentieren sie die Songs von Rammstein.

Völkerball, benannt nach der gleichnamigen Live-DVD und dem Live-Album, überzeugt als Rammstein-Tribute-Band mit präziser Nachahmung ihrer Vorbilder. Die Band wurde 2008 gegründet und erspielte sich seither mit über fünfhundert Konzerten den Ruf einer ausgezeichneten Cover-Band, zumal Frontmann René Anlauff der unverwechselbaren Stimme von „Rammstein“-Sänger Till Lindemann erstaunlich nahekommt.

Die originalgetreue Show spart natürlich nicht an Pyroeffekten – was den Bensheimer Konzertbesuchern bekannt sein dürfte. Hier werden mit einer ausgefeilten Lichtshow und haargenau platzierten Pyro-Überraschungen visuelle Akzente gesetzt. Und wenn dann der brachiale Rammstein-Sound unerbittlich hart auf den Konzertbesucher niederbricht, dann ist die Illusion perfekt. red

