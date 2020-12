Gregorianischer Choral

Illustration zu Psalm 85 aus dem 9. Jahrhundert. © Heilig Kreuz

Auerbach.Am Sonntag, 13. Dezember, singt in der Kirche Heilig Kreuz in Auerbach eine Schola einen gregorianischen Choral zum Abendlob um 18 Uhr. Die vierköpfige Schola wurde Anfang des Jahres unter der Leitung von Dr. Guido Pinkernell gegründet.

Für alle, die bei der Premiere am ersten Advent nicht dabei sein konnten, ist es eine weitere Gelegenheit, die einstimmigen Gesänge zu hören, die eine Art musikalisches Weltkulturerbe darstellen. Über die Klöster des fränkischen Reiches verbreiteten sich die Melodien vom 8. bis 10. Jahrhundert in ganz Europa, so auch in unserer Region über das Reichskloster Lorsch.

Die Gregorianik-Schola aus Heilig Kreuz singt zum Advent passende lateinische Psalmen, die auch in deutscher Übersetzung ausliegen werden. In der christlichen Psalmenmeditation, die zu stimmigen Melodien fand, wird der Psalm 85 betrachtet, der ein inniges Bild von Gerechtigkeit und Friede zeichnet.

Für die Teilnahme am Gottesdienst am 13. Dezember um 18 Uhr braucht es im Rahmen der Hygiene-Maßnahmen eine Anmeldung per E-Mail an pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de oder telefonisch unter: 06251-72909. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.12.2020