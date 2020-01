Grenzgang in Schwanheim

Schwanheim.Für Sonntag (12.) lädt der Ortsbeirat Schwanheim wieder zum Grenzgang durch und entlang der Gemarkung Schwanheims ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Während der zwei- bis zweieinhalbstündigen Wanderung sind verschiedene Anlaufpunkte geplant. Besonders zu erwähnen sind Themen wie die Baumaßnahmen in der Rohrheimer Straße, die erfolgte Sanierung des Fahrradweges in Richtung Bensheim sowie die Besichtigung des Baufortschritts im Neubaugebiet.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei einem Stopp können sich die Teilnehmer mit Glühwein aufwärmen und sich für den weiteren Weg stärken. Der Abschluss ist gegen 13 bis 13.30 Uhr in den Räumen der Segelfluggruppe Bensheim mit anschließender Ortsbeiratssitzung geplant. Nach dem Grenzgang besteht bei einem abschließenden Mittagessen die Möglichkeit, den Grenzgang Revue passieren zu lassen und sich über Besonderheiten auszutauschen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.01.2020