Grenzgang in Zell

Zell.Der Ortsbeirat Bensheim-Zell lädt zum diesjährigen Grenzgang am Samstag, den 29. Dezember 2018 ein. Dieser Grenzgang soll an den Grenzgang zum 875-jährigen Dorfjubiläum 2014 anschließen, der die Entwicklung des Unterdorfes in Zell in den Blick genommen hatte.

In diesem Jahr werden Referenten des Arbeitskreises Stadtteildokumentation an vier Stationen, beginnend mit dem Zeller Friedhof und endend mit einem landwirtschaftlichen Gehöft, die Veränderungen, die der Lauf der Zeit im Oberdorf mit sich gebracht hatte, darstellen. Zeitzeugen werden die gegenwärtigen und möglichen zukünftigen Entwicklungen erläutern. Der Rundgang beginnt um 10 Uhr am Friedhof in Zell und wird etwa eineinhalb bis zwei Stunden dauern.

Im Anschluss sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Ortsbeiratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.12.2018